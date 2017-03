17 facadas Revoltadas com extorsão travestis se reúnem para homicídio de Paola Bracho "Paola teria deixado o presídio a poucos dias"

Foto: Reprodução/Fátima News

A travesti Marciano Ferreira dos Reis (40), conhecida como ‘Paola Bracho’, foi assassinada com 17 facadas em Dourados, cidade a 225 quilômetros de Campo Grande, na madrugada desta quarta-feira (22). A vítima era suspeita de cobrar uma taxa das outras travestis da cidade para que elas pudessem trabalhar.

De acordo com o boletim de ocorrência, Paola saiu a poucos dias do presídio e, desde então, estaria cobrando taxa para que as colegas pudessem trabalhar nas ruas. Segundo registro feito por três travestis, ela fazia ameaças de morte e dizia “Quem quiser trabalhar na rua em Dourados tem que pagar a taxa de R$ 50”.

Ainda segundo o boletim de ocorrência, Paola foi vítima de emboscada e assassinada por 8 travestis. Ela estava na Rua João Cândido da Câmara, no Jardim Central, quando duas das autoras passaram em um Fox prata e a chamaram.

De acordo com testemunhas que presenciaram o crime, a travesti foi esfaqueada 17 vezes e agredida a golpes de barra de ferro. As 8 autoras fugiram no Fox prata, enquanto as testemunhas acionaram Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) e Guarda Municipal.

A vítima não resistiu aos ferimentos e morreu no local. Perícia e Polícia Civil foram acionadas e registraram o caso como homicídio doloso, quando há intenção, qualificado se o crime é praticado em concurso de duas ou mais pessoas. Algumas autoras foram identificadas e são procuradas pela polícia.