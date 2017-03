Revoltados populares espancam criminoso atÃ© desmaiar apÃ³s tentativa de furto

Jardim Nhanhá Revoltados populares espancam criminoso até desmaiar após tentativa de furto

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Ainda não identificado, um homem, foi espancado por grupo de aproximadamente 12 pessoas ao tentar invadir uma casa para furtar uma bicicleta na Rua Eduardo Perez, no Jardim Nhanhá, em Campo Grande.

O caso aconteceu por volta das 4h30 desta sexta-feira (17). O suspeito foi socorrido pelo Corpo de Bombeiros à Santa Casa.

De acordo com a vítima de 43 anos, seu filho de 14 anos flagrou o momento em que o homem tentava pular o muro. Segundo a mulher, a intenção do bandido era furtar um filhote de labrador, guarda-chuva e uma bicicleta, que estavam no quintal da residência.

Ao ver o menino, o suspeito tentou fugir, mas o adolescente gritou pega ladrão e um grupo de pessoas que voltavam de uma casa de show na região, perseguiu o homem até a Rua dos Andes, próximo ao Ginásio Guanandizão. Ele foi espancado até desmaiar.

A Polícia Militar e Corpo de Bombeiros foram acionados e encontraram a vítima desmaiada e com vários ferimentos. Os agressores não foram localizados no local.

O homem, que não portava documentos, tem várias tatuagens pelo corpo e vestia short preto, camiseta azul e tênis. O suspeito sofreu vários ferimentos na cabeça, segundo o Corpo de Bombeiros.