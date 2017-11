Robinho é condenado a nove anos de prisão por violência sexual Caso aconteceu em 2013

Foto: © Getty Images

A Justiça de Milão decidiu que Robinho deve cumprir nove anos de prisão por 'violência sexual em grupo'. O caso teria acontecido em 2013, quando o atacante, atualmente no Atlético-MG, jogava pelo Milan. As informações são do diário Leggo.O abuso teria acontecido sobre uma jovem albanesa, na época com 22 anos, em uma discoteca.

O jogador, que atuou pela seleção brasileira na Copa de 2010, foi acusado do crime com outras cinco pessoas.