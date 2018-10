Roubo Roubo a funcionária de empresa na Bandeirantes termina com caçada aérea e prisão em Campo Grande Um dos suspeitos está foragido e foi procurado na região do Dom Antônio Barbosa

A Polícia Militar mobilizou várias equipes para prender dois homens que roubaram a bolsa de uma funcionária de uma empresa de contabilidade, na avenida Bandeirantes, tarde desta sexta-feira (5), em Campo Grande. Um dos suspeitos foi preso minutos depois em uma padaria na região. O outro é procurado na região do Dom Antônio Barbosa.

Conforme uma testemunha, dois homens em moto Twister vermelha, sendo um com farda do Exército Brasileiro, renderam a vítima, que teria entre 40 e 50 anos de idade. Ela foi atacada quando estava em frente a uma garagem de veículos, a poucos metros de chegar a empresa. A bolsa dela teria chamado a atenção dos criminosos e foi levada.

A empresa de contabilidade fica ao lado de uma lotérica e de uma agência da Caixa Econômica Federal. Depois do roubo, os criminosos fugiram pela Bandeirantes sentido Afonso Pena/centro.

Com policiamento em terra e com o helicóptro Hárpia 01, a PM conseguiu pegar um dos suspeitos cerca de quatro quarteirões de distância. Na sequência, equipes fizeram caçada por várias ruas do Dom Antônio Barbosa, para onde o suspeito teria fugido. No entanto, até o fechamento desta matéria, ninguém havia sido preso.

A vítima, segundo uma outra testemunha, ficou muito nervosa com o roubo. A bolsa dela teria sido recuperada.

As testemunhas dizem que esse é o segundo assalto na região em menos de uma semana. Eles destacaram a ação policial considerada rápida.