Nova Lima Roubo de caminhonete, perseguição e morte de ladrão é "enrredo" de crime na Capital "Os autores criaram grupos de WhatsApp para organizar os roubos"

Foi identificado como sendo José Bruno dos Santos (23), o homem morto em confronto com a Polícia Militar após roubo de caminhonete S-10, na tarde da segunda-feira (19), no Bairro Nova Lima, em Campo Grande. De acordo com a polícia o comparsa dele, Maike Caetano Monge (20), foi preso em flagrante. Durante investigação sobre o caso, policiais descobriram que os autores criaram grupo no WhatsApp para planejar roubos.

Segundo registro de ocorrência, a equipe policial fazia rondas pela Avenida Mascarenhas de Morais, quando foi informada por testemunha sobre o roubo de uma caminhonete S-10, que havia acabado de acontecer. E segundo as denúncias feitas a PM, os autores do roubo tinham fugido em direção à Avenida Santo Ângelo.

Em busca pelos bandidos, os policiais percorreram várias ruas de bairros da região norte. A caminhonete foi encontrada na Avenida Gualter Barbosa com a Rua Marquês de Herval. Ao notarem a presença da PM, os ocupantes iniciaram fuga. Houve perseguição até que os autores pararam o veículo na Rua Martins Afonso de Souza e seguiram a pé pulando vários muros de residências.

O primeiro a ser detido foi Maike. Ele havia acabado de invadir o terreno de um imóvel. Os militares continuaram as buscas e na sequência localizaram José Bruno, escondido embaixo de tanque de lavar roupa. Sem ter para onde correr, o rapaz atirou contra a equipe policial, que revidou com dois tiros. Ainda de acordo com a polícia, José estava armado com uma pistola calibre .32, foi baleado no abdômen, chegou a ser socorrido e levado à Santa Casa, mas não resistiu.

Segundo reistro, José não portava documentos, por isso só foi identicado no Imol (Instituto Médico Odontológico Legal) pelo seu pai.

Três munições foram encontradas no bolso de José Bruno. No local do roubo, foi localizada uma motocicleta Honda Strada abandonada, possivelmente usada pela dupla para os crimes. A caminhonete foi recuperada. A vítima de 66 anos reconheceu os bandidos.

Roubo premeditado

Após vasculhar o celular de Maike, policiais do SIG (Setor de Investigações Gerais) descobriram que os criminosos haviam criado um grupo de WhatsApp para articular roubos à residência em Campo Garnde. Na ocasião, os ladrões levariam caminhão, caminhonete e moto. Um dos integrantes do grupo foi preso também, no mesmo dia. Na casa dele, foi encontrada droga. Conforme a PM o caso será mantido como organização criminosa a ser investigada.