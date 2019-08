SAÍDA TEMPORÁRIA ‘Saidinha’ de Dia dos Pais colocará mais de 1300 presos nas ruas em MS Ficarão seis dias em saída temporária

Às 6 horas desta sexta-feira (9) 1308 detentos que cumprem regime aberto ou semiaberto foram liberados temporariamente, beneficiados pela ‘saidinha’ de Dia dos Pais em Mato Grosso do Sul. Eles devem retornar aos presídios às 16 horas do dia 15 de agosto, totalizando seis dias em saída temporária.

Em Campo Grande, 750 internos do Centro Penal Agroindustrial da Gameleira de Regime Semiaberto receberam o benefício, além de 70 detentas, sendo 19 do regime aberto e 51 do semiaberto. Já da Casa do Albergado, onde cumprem pena homens em regime aberto, foram liberados 180 internos.

Conforme a Agepen (Agência Estadual de Administração do Sistema Penitenciário), no interior foram beneficiados 360 detentos, das cidades de Coxim, Três Lagoas, Ponta Porã, Amambai, Paranaíba e Naviraí. O benefício é concedido por meio de decisão judicial e também deve ocorrer em outubro, no Dia das Crianças e em dezembro, no período do Natal.