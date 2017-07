Aero Rancho Sargento da reserva fica revoltado após confusão e dispara 11 tiros na rua "Acertou portões, freezeres, a porta de um veículo mas ninguém saiu ferido"

Alair Raimundo da Silva (58), sargento da reserva da polícia militar, foi preso após disparar vários tiros na Avenida Campestre com a Rua Sérgio Fragoso Rosa, em frente a uma conveniência, no Conjunto Aero Rancho, em Campo Grande. O fato aconteceu na madrugada desta quinta-feira (6).

Segundo o boletim de ocorrência, o policial militar armado com revólver 38 efetuou cerca de onze disparos. No bolso dele e no tambor da arma, que pertence a PM, foram localizados 22 munições intactas. Os tiros atingiram o estabelecimento. Ninguém ficou ferido.

A Polícia Militar, informou ainda que a porta de um veículo Fiesta, um portão, um freezer e uma prateleira, foram os alvos atingidos, em seguida a polícia foi acionada. O sargento não resistiu a prisão e se entregou.

Após a chegada a PM no local o sargento jogou o revólver no chão. Ainde conforme o regsitro, algumas pessoas, que estavam revoltadas com a situação e querendo fazer Justiça com as próprias mãos, foram contidas pelas equipes policiais no local. Testemunhas relataram que o autor tentava invadir a casa de um dos moradores.

Segundo testemunhas, a confusão começou porque o sargento fez barulho no portão dos vizinhos ao chegar de motocicleta em casa. Ao ser questionado sobre tal comportamento, o militar não gostou e fez ameaças. Entrou em sua residência e logo saiu armado atirando em várias direções. O PM foi preso e levado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga). Ele vai responder por disparo de arma de fogo e dano qualificado.