Brasilândia Sargento do DOF morre em acidente durante perseguição na MS-158 Vítima chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos

Por: Correio do Estado

Foto: Folha da Cidade MS

Sargento identificado por enquanto apenas como Ronaldo, do Departamento de Operações de Fronteira (DOF), morreu em acidente de trânsito ocorrido no final da madrugada desta sexta-feira, na rodovia MS-158, região do município de Brasilândia.

Informações repassadas há pouco pela assessoria de imprensa apontam que a vítima, junto com outros policiais, perseguiam suspeitos pela via, quando o condutor perdeu o controle da direção. A viatura saiu da pista e capotou, por volta das 04h50, na altura do quilômetro 92.

Ronaldo foi arremessado para fora do veículo, chegou a ser socorrido, mas não resistiu aos ferimentos. Os demais agentes do DOF estão internados em um hospital de Bataguassu e não correm risco de morte. A Polícia Civil se desloca ao local com a perícia, para colher mais informações sobre o acidente.