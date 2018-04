"Colisão" Secretário de Agricultura de Dourados e família batem caminhonete na BR-463 "A caminhonete era conduzida pela esposa. A bateu em uma árvore as margens da BR"

Marcão da Sepriva e família passam bem Foto: Reprodução/Aquivo pessoal

O secretario de Agricultura Familiar e Economia Solidária de Dourados, Marcos Roberto Soares, o Marcão da Sepriva, sofreu um acidente na noite de ontem, quinta-feira, dia 26 de abril. O fato ocorreu na BR-463, rodovia que liga o município a Ponta Porã, na região do Clube do Laço.

A vítima estava na caminhonete junto da esposa - que era a condutora - e filha, quando o veículo saiu da pista e colidiu em uma árvore.

Ele e nem as pessoas que estavam em companhia sofreram ferimentos graves no momento do acidente, de acordo com o Corpo de Bombeiros.

Eles retornavam de Assunção, no Paraguai, onde foram buscar a filha que é estudante. Ainda não há informações sobre o que fez a condutora perder o controle da direção do veículo. (Com Dourados News).