Dourados Secretário de Fazenda e chefe da Licitação da Prefeitura de Dourados são demitidos

Foi publicado na edição suplementar do Diário Oficial da Prefeitura de Dourados os decretos com as exonerações do secretário de Fazenda, João Fava Neto e do chefe da divisão de Licitação Anilton Garcia de Souza.

Fava e Anilson foram presos na semana passada durante a Operação Pregão que investiga denuncias de fraude em licitação no âmbito da Secretaria Municipal de Educação. Na mesma operação foram presos a vereadora Denize Portolann e ex-secretária de Educação; e o empresários Messias José da Siva, dono de uma das empresas envolvidas no escândalo.

Os quatro investigados continuam presos já que a Justiça negou os pedidos de habeas corpus.