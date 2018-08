Anastácio Secretário de prefeitura é vítima de estelionato em empréstimo de 51 mil Ele afirmou desconhecer quem pudesse ter usado sua conta corrente para realizar o golpe

Na manhã de quinta-feira (9), caso de estelionato foi registrado na Delegacia de Polícia de Anastácio e, dessa vez, o alvo do crime foi um secretário municipal que não teve o nome revelado. O servidor de 58 anos sofreu um golpe de empréstimo realizado em seu nome no valor de 51 mil reais em uma agência bancária do Banco do Brasil da Rua Marechal Cândido Mariano Rondon, em Campo Grande.

De acordo com o radialista Ronaldo Régis, do programa Na Mira, o secretário informou aos investigadores da PC que alguém usou seu nome sem seu conhecimento. Ele afirmou que nunca esteve na agência do BB na Capital, não realizou empréstimo e tampouco possui qualquer tipo de conta naquele banco.

Segundo o registro policial, já foi descontada uma parcela de R$ 1.343 em sua conta corrente. O secretario disse ainda que não extraviou nenhum documento. O delegado Jackson Vale, titular da DPC de Anastácio atendeu o caso e encaminhou à Delegacia Especializada para prosseguir as investigações, já que ela lida com assuntos dessa natureza em todo o estado.