Fronteira Segurança diz que funcionário de Pavão cometeu suicído após ver filho de 5 anos morto "Em emboscada por Hilux a criança de apenas 5 anos acabou execultada na fronteira"

Foto: Reprodução/ABC Color

O segurança do primo de Willian Gimenez Bernal, 28, funcionário do narcotraficante brasileiro Jarvis Gimenes Pavão, contou que Wilian atirou na própria cabeça ao ver o filho de cinco anos morto a tiros de fuzil no atentado ocorrido quarta-feira (25) em Assunção, capital do Paraguai. O primo é Willer Fidelino Lescano Gimenez e tem 25 anos, ele ficou ferido pelos tiros disparados pelos pistoleiros no mesmo atentado.

A perícia identificou indícios de que a história seja real a polícia acredita em suicídio e diz que encontrou um boné, que estaria sendo usado por Willian, com uma perfuração de tiro. O homem também tinha queimaduras na cabeça, indicando um disparo feito a curta distância.

Morador em Pedro Juan Caballero, cidade paraguaia vizinha de Ponta Porã (MS), a 323 km de Campo Grande, Willian estava hospedado em uma casa no bairro Madame Lynch, na capital paraguaia. Ele visitava Jarvis Pavão frequentemente na prisão.

As autoridades afirmam que Willian trabalhava para o narcotraficante. Porém Laura Casuso, advogada de Pavão, afirma que o motivo das visitas era a ligação de parentesco entre os dois, já que Willian era pai da filha de uma prima de Jarvis Pavão.

Caminhonete que foi fuzilada. Foto: Reprodução/ABC Color

Suicídio

Willer, o primo, contou que os três chegavam à residência em uma caminhonete Toyota Fortuner cinza. Bernal [pai da criança] dirigia a caminhonete, Willer estava no banco do carona e o garoto, Gabriel Gimenez González de apenas 5 anos, no banco de trás. Enquanto esperavam o brasileiro Heber Luiz de Figuereido Souto, que estava na casa, abrir o portão, os pistoleiros em uma Toyota Hilux bordô se aproximaram e fuzilaram a Fortuner.

Willian acelerou e entrou em outra rua. Nesse momento teria visto o filho morto no banco de trás. Desesperado, pegou sua pistola Glock calibre 9 milímetros e atirou na própria cabeça. O chefe do Departamento de Criminologia, comissário-chefe César Silguero, confirmou na quinta-feira (26) à noite em um programa na rádio ABC Cardinal, que o boné com uma perfuração do lado esquerdo foi encontrado na caminhonete e que aparentemente ocorreu mesmo o suicídio.

Willer e Heber Souto, os dois sobreviventes do ataque, continuam detidos em Assunção. A promotora que acompanha o caso, Ariela Chaparro, recebeu apoio do promotor Hugo Volpe, que chefia a força-tarefa do Paraguai contra o narcotráfico.