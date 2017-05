Taveirópolis Segurança reage a assalto e em troca de tiros funcionária acaba baleada

Um segurança reagiu a assalto, houve tiroteio e uma vítima, de 34 anos, foi baleada. O fato aconteceu, por volta das 23h da noite deste (7), na Avenida Tiradentes no Taveirópolis.

De acordo com o registro policial, quando a Polícia Militar chegou ao local do chamado encontrou as vítimas de 27, 31 anos e o segurança, que não teve a identidade divulgada. A mulher baleada já havia sido socorrida e levada à Santa Casa. Todos tinham sido vitimas de roubo.

Segundo o segurança, ele reagiu ao assalto, momento em que um dos bandidos disparou em sua direção. Foi quando o trabalhador, sacou o revólver 38 e atirou também. Houve tiroteio e a funcionária da conveniência acabou baleada. Em seguida, os bandidos entraram em um veículo Gol, de cor prata, e fugiram.

Provavelmente, de acordo com o segurança, a vítima foi atingida por um dos disparos feito pelos bandidos. Os dois criminosos estavam armados e atiraram. O segurança tem porte de arma. A mulher foi ferida na região lombar direita. Ainda não há informação sobre o estado de saúde dela e nem do paradeiros dos suspeitos.