'Na madrugada' Seis carretas são totalmente destruídas em incêndio no pátio da Receita Federal "Ainda não se sabe a causa do incêndio"

Foto: Reprodução/Imagem ilustrativa

Cerca de seis carretas incendiaram no pátio da Receita Federal, que fica no Parque dos Poderes, na Avenida Desembarcador Leão Neto do Carmo, no Jardim Veraneio, na madrugada desta segunda-feira (12), em Campo Grande.

Segundo o Corpo de Bombeiros, foram utilizados cerca de 15 mil litros de água para tentativa de conter o fogo. Várias carretas foram totalmente destruídas pelas chamas, que se alastraram de um veículo para o outro. O incêndio começou por volta de 1h30.

Foram deslocados cerca de 12 militares de quatro quartéis para atender a ocorrência. Ainda não se sabe o que causou o fogo nos veículos. A assessoria do órgão ficou de responder através de nota ainda hoje.