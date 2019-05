VIOLÊNCIA Seis morrem em confronto com a polícia na fronteira Grupo foi localizado e recebeu policiais a tiros

Policial paraguaio vigia quatro presos em local do confronto, nesta manhã Foto: Reprodução/Capitan Bado.com

Durante confronto com a polícia seis suspeitos foram mortos, nesta quarta-feira (1º), na fronteira do Paraguai com o Brasil, na divisa com o Mato Grosso do Sul. Outros seis suspeitos acabaram presos. Com a quadrilha foram encontrados armamentos, roupas camufladas, muitas munições, celulares. Nem os mortos nem os que foram presos tiveram identidade divulgada.

A troca de tiros entre policiais e integrantes da quadrilha aconteceu na Colônia Piray, a pouco menos de 50 quilômetros de Coronel Sapucai.

A Polícia Nacional do Paraguai cercou o grupo suspeito, em uma casa na zona rural logo nas primeiras horas desta manhã, a polícia desconfiava que se tratava de criminosos integrantes de facção que atuava na fronteira.

O grupo de elite da polícia já investigava a quadrilha e nesta manhã foi ao local para cumprir o mandado de busca expedido no dia 24 deste mês pelo juiz Rosarito Montania.

Conforme os policiais, ao chegarem ao local para cumprir as prisões, foram recebidos a tiros. Durante o intenso tiroteio, cinco suspeitos morreram e outro ficou ferido. Um grupo correu para o mato. Horas depois, mais um suspeito foi morto. Policiais no local afirmam que as buscas a outros bandidos continuam.

Com a quadrilha os agentes apreenderam um rifle, pistolas, carregadores de pistola 9 milímetros, carregadores de fuzil, celulares, um cinturão com cartuchos de escopeta, roupas camufladas, botas e coletes à prova de bala.