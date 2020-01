ACIDENTES Seis mortes é resumo trágico do final de semana no trânsito em MS Ao menos cinco acidentes envolveram motociclistas

Motorista morre após carreta colidir em carro, na MS-306, em Chapadão do Sul (MS). Foto: Reprodução/Jovem Sul News

Entre 11 e 12 de janeiro, seis mortes foram registradas em cinco cidades sul-mato-grossenses. Cinco delas envolvendo condutores de motocicletas e uma colisão em na MS-306.

A onda violenta no trânsito se iniciou com a morte de Francieli Fucilini Machado, de 35 anos. Ela era moradora de Costa Rica e se envolveu em um acidente enquanto pilotava sua moto pela Rua Josina Garcia de Melo no município. A mulher morreu a caminho do hospital. O condutor do carro que se envolveu no acidente, que matou a vítima, fugiu sem prestar socorro. As informações são do portal G1 MS.

No mesmo sábado, uma criança de apenas dois anos acabou atropelada ao atravessar uma rua e ser atingido por uma moto, no distrito de Quebra Coco, município de Sidrolândia. O pequeno também chegou a ser socorrido por uma equipe do Corpo de Bombeiros, mas morreu ao dar entrada no hospital.

A esquerda Francieli Fucilini Machado chegou a ser socorrida, mas não resistiu aos ferimentos. A direita, Cleber Willian Machado Coelho, de 20 anos. Fotos: Facebook/Reprodução.

Em Dourados, Cleber Willian Machado Coelho, de 20 anos, morreu ao colidir sua moto, ontem, domingo (12). O jovem era conhecido por trabalhar como ‘digital influencer’ no município. Em sua conta na rede social Instagram, o jovem tinha mais de 13 mil seguidores.

Ademor Mendes da Silva, de 39 anos morreu na manhã do domingo (13), em acidente de trânsito na MS 306, no trevo de entrada da MS-425, conhecido como trevo da IACO, na região do Pouso Frio, entre Chapadão do Sul e Costa Rica.

O acidente envolveu um Uno, carro que ele conduzia, e uma carreta. Segundo a polícia local, e o site Jovem Sul News, a vítima estava acompanhada da esposa e no momento do acidente, ele tentava fazer uma conversão para entrar em outra rodovia. A vítima morreu no local antes do socorro chegar.

Na madrugada de ontem, o corpo de Oscar Lescano Sanabria, de 55 anos, foi encontrado no canteiro central, da BR-163. A polícia acredita, de acordo com o cenário encontrado por um casal que passava pelo local, que a vítima tenha perdido o controle da direção da motocicleta que pilotava antes de cair. O homem já estava morto quando foi encontrado e resgatado pela Polícia Rodoviária Federal, acionada pelo casal testemunha.

Na Capital, também nesta madrugada de segunda-feira (13), um homem de 43 anos morreu na Avenida Solon Padilha, na Vila Popular ao colidir a moto contra uma árvore.

Segundo o registro policial, uma equipe da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) Centro foi ao local por volta das 2h30 (de MS) e encontrou o Corpo de Bombeiros, além de uma viatura do Serviço de Atendimento Médico de Urgência (Samu), onde o médico plantonista constatou a morte.

*Com informações do G1 MS.