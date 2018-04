Coxim Seis são presos por tráfico de drogas durante operação Tiradentes

Foto: PC de Souza

Na noite desta sexta-feira (27), a Polícia Civil divulgou o resultado da operação Tiradentes, desencadeada em conjunto com a Polícia Militar em diversos bairros de Coxim.

Ao todo, seis pessoas ficaram presas por tráfico de drogas, sendo três homens e três mulheres. As equipes também apreenderam 3,5 quilos de maconha, 300 gramas de pasta base de cocaína, 230 gramas de cocaína pura e 11 paradinhas prontas para a venda.

Em quase todos os endereços os policiais encontraram vestígios do tráfico de entorpecentes, como balanças de precisão, sacolas plásticas recortadas e produtos para o preparo da droga.

Com o grupo de Angela Aparecida Coelho, de 30 anos, Adilson Marques Charão, de 43 anos, mais conhecido como Pé de Ferro, Letícia Saraiva de Araújo, de 24 anos, e Letícia Oliveira Souza, de 19 anos, foi encontrada a maior parte da droga (3,5 quilos de maconha e 300 gramas de pasta base de cocaína).Já com Marcondes Souza Fernandes, de 27 anos, além da cocaína, os policiais apreenderam dois veículos, uma GM S-10 e uma Fiat Strada, que seriam utilizados para o tráfico. O outro preso é José Ires de Oliveira Silva, de 39 anos, que foi flagrado com as paradinhas prontas.

Segundo a Polícia Civil, todos os citados foram autuados em flagrante por tráfico de entorpecentes e permanecem fechados, ao menos, até a audiência de custódia, que deve acontecer na próxima quarta-feira (02).

Troca de tiros

Um dos alvos da operação, Wesley Ferreira Valente, de 28 anos, o Chapolin, recebeu a ROTAI (Rondas Ostensivas e Táticas do Interior) com tiros. Os policiais revidaram e atingiram o jovem, que não resistiu e morreu a caminho do Hospital Regional Álvaro Fontoura. A arma usada por Chapolin, um revólver de calibre 38, foi apreendida.