Sejusp deflagra operação Divisa Segura V nas regiões Leste e Norte do Estado

A Secretaria de Estado de Justiça e Segurança Pública (Sejusp) por meio do Gabinete de Gestão Integrada de Fronteiras e Divisas (GGI-FRON-DIV/Sejusp/MS) deflagrou na manhã desta quita-feira (24.5), a operação integrada Divisa Segura V. As ações foram desencadeadas simultaneamente em nove municípios de Mato Grosso do Sul que fazem divisas com os estados de Mato Grosso, Goiás, Minas Gerais e São Paulo.

Durante todo o dia nas regiões Norte e Leste do Estado serão intensificadas as atividades de policiamento ostensivo, preventivo e repressivo, cumprimento de mandados de prisão contra foragidos da Justiça, mandados de busca e apreensão em residências denunciadas como pontos de distribuição de entorpecentes, fiscalização de trânsito urbano, bem como pontos de bloqueios nas rodovias estaduais e federais das regiões de divisas, tudo com o objetivo de reduzir os índices criminais dessas localidades.

A operação que conta com a participação Grupamento Aéreo (GPA), da Polícia Civil, Polícia Militar, Corpo de Bombeiros, Polícia Rodoviária Federal e Polícia Militar Ambiental, entre outras forças de segurança de outros estados, nas primeiras horas já cumpriu vários mandados de prisões e de busca e apreensão.