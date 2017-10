Capital Sequestrador de acadêmicas estuprou vítima para vingar traição Segundo testemunha o criminoso foi pego por um segundo carro no local onde incendiou caminhonete

Foto: Reprodução/Direto das Ruas

Uma das vítimas do roubo de uma camionete Chevrolet S-10, incendiada por bandido na noite da segunda-feira (30), foi estuprada e a outra abusada. De acordo com depoimento da vítima prestado a polícia, o sequestrador armado com uma pistola .40 violentou a vítima para vingar do namorado dela, que há anos teve relacionamento com a mulher dele. O caso aconteceu por volta das 20h30, próximo à Uniderp, da Avenida Ceará, na Vila Antônio Vendas, em Campo Grande.

De acordo com o departamento de Polícia Civil, as estudantes de 21 e 22 anos entravam no carro estacionado em uma rua próximo à universidade, quando foram abordadas pelo homem armado. As mulheres foram obrigadas a entrar dentro do veículo. Uma delas foi para o banco de trás, enquanto a outra ficou ao lado do bandido que assumiu a direção.

Demonstrando muito nervosismo, o criminoso saiu em alta velocidade. As vítimas foram obrigadas a permanecerem de cabeça baixa. Elas acreditam que passaram por uma rodovia e pela Avenida Gunter Hans, próximo ao Hospital do Pênfigo. Depois de rodar a cidade por pelo menos 25 minutos, o homem parou o veículo em um local ermo e estuprou uma das estudantes.

Foto: Reprodução/André Bittar

A vítima disse que o criminoso falava a todo tempo, que o crime era para se vingar do namorado dela, que há anos havia ”ficado” com a mulher dele. O criminoso também perguntava se um rapaz alto de cabelo castanho frequentava a casa dela. A vítima relatou à polícia que não sabe de quem o autor falava.

Depois do estupro, as mulheres foram abandonadas na rua da Divisão no Parati. Em seguida pediram por socorro e foram levadas à delegacia por uma pessoa que seguia pelo local. A caminhonete foi encontrada horas depois abandonada e incendiada no cruzamento das ruas Maria de Lourdes Barbosa com a Conde do Pinhal, no Jardim Colibri, região sul.

As 23h, o Corpo de Bombeiros foi acionado para conter as chamas. O automóvel, que pertence ao pai de uma das vítimas, foi destruído pelo fogo. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga, mas será investigado pela Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Testemunhas

Vizinhos da rua onde a S-10 foi encontrada incendiada contaram que ouviram movimentação de gente. Eles acreditam que outro carro foi até o local buscar o criminoso. “Escutei uma freada em cima do buraco que tem na via. Na sequência, ouvi o barulho do alarme do automóvel que havia disparado. Quando saí para a rua, vi as chamas e acionei os bombeiros", diz uma das testemunhas, que não quis se identificar. A S-10 foi levada para o pátio da Defurv (Delegacia Especializada de Furtos e Roubos de Veículos).