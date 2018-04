Dourados Servidores públicos são presos após furto de combustíveis

Foto: Osvaldo Duarte

Quatro servidores públicos estaduais foram presos na noite desta quarta-feira (4/4) em Dourados por furtar diesel de máquinas usadas em obras para a Agesul (Agência Estadual de Gestão e Empreendimentos).

Antônio Ferreira da Silva, 47, morador no Jardim Márcia, Celso Ovelar, 46, residente no Jardim Caramuru, Juarez Augusto da Silva, 49, do Jardim Monte Líbano e José da Cruz Gomes Pereira, 52, morador no Jardim Independência, acabaram autuados por peculato, associação criminosa, venda ilegal de combustível e crime contra o meio ambiente e a ordem pública.

Conforme o delegado do SIG (Setor de Investigações Gerais), Rodolfo Daltro, denúncia chegou à Polícia Civil sobre o caso, dando início a apuração dos fatos.

O grupo cometia os crimes há pelo menos um mês e chegava a 800 litros desviados por semana, média de 200 para cada. O produto era comercializado em Dourados e na região por R$ 2,50, o litro.

Com os suspeitos a polícia encontrou 96 galões de diversas medidas e nove deles estavam cheios.

Todos foram encaminhados ao 1º Distrito Policial e serão ouvidos. Os quatro eram servidores efetivos.