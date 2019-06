VIOLÊNCIA Sete meses após pai ser morto, filho também é executado na fronteira A mulher da vítima ficou baleada

Foto: Reprodução/Porã News

Um homem identificado apenas como sendo Rafael Ribeiro foi executado por pistoleiros na tarde de ontem, quinta-feira (13), na Linha Internacional entre Pedro Juan Caballero e Ponta Porã. Ele foi atacado enquanto caminhava pelo centro comercial no município. A esposa da vítima ficou ferida.

Policiais brasileiros e paraguaios estiveram no local, já que se trata da Linha Internacional. Ninguém foi preso até o momento. Os autores fugiram após o crime.

No dia 19 de outubro do ano passado o pai de Rafael, Paulo Ribeiro foi morto por pistoleiros no bairro San Gerardo em Pedro Juan Caballero.