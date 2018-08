Caarapó SIG apresenta resumo da Operação Proêmio; Um casal foi preso em flagrante

Foi divulgado pelo Setor de Investigação Geral da Polícia Civil de Caarapó (SIG), no final da manhã desta sexta-feira (3), os nomes das pessoas presas por ocasião da Operação Proêmio, que teve início por volta das 5h de hoje no Vale da Esperança. Trata-se do casal Alex Sandro da Silva (25) e Patrícia Altino Silva (26), por tráfico de drogas e Ramona Maristela Benites (mandado de prisão por crime de homicídio), além de um menor.

De acordo com o Boletim de Ocorrência da Polícia Civil, durante operação realizada contra o tráfico de drogas, em cumprimento de mandados de busca e apreensões, a equipe do SIG de Caarapó, deslocou-se à Rua Doutor Coutinho, 3250, Bairro Santo Antônio, na residência de Alex Sandro da Silva e sua convivente Patrícia Altino Silva, para dar cumprimento a um mandado expedido pela 1ª Vara desta Comarca.

Os policiais ao adentrarem no local foi verificado que a porta estava com um cadeado e não havia nenhum morador. A equipe então forçou a abertura da porta e dentro do imóvel foi verificado que havia poucos móveis, o que deu a entender que os moradores haviam se mudado. Diante disso a equipe deu por cumprido o trabalho, porém sem êxito.

A equipe ao retornar para a delgacia encontrou o delegado titular da Delegacia de Juti, o qual participou da operação com uma equipe de policiais daquela cidade, o qual solicitou que a equipe de Caarapó intimasse Alex Sandro para ser ouvido em declarações, em procedimento da Delegacia de Juti, por conta de um BO que se apura o delito de receptação.

Diante do pedido a equipe se deslocou até a Rua Barão do Rio Branco, 558, centro, onde os policiais encontraram Alex em casa com sua mulher Patrícia, os quais a princípio não atenderam a equipe.

Um investigador da equipe foi até a lateral esquerda da casa, onde havia uma pequena janela que era a do banheiro e ali o policial notou que havia um pedaço de uma substância aparentando ser maconha, na beirada da janela, pelo lado de dentro. Na sequência o policial viu o momento em que Alex pegou a substância e para tentar se livrar do ilícito jogou no vaso sanitário e deu descarga.

Enquanto Patrícia abria a porta da frente do imóvel, o esposo jogou a substância pela janela de um quarto dos fundos, em um terreno que fica nos fundos de sua residência, percebido por um investigador.Ao ser questionada sobre o objeto jogado pela janela da lateral direita da casa, a mesma disse que não sabia do que se tratava.

Após isso os policiais foram até o muro e conseguiram êxito em apanhar o tablete de maconha pesando 200 gramas e apresentaram ao casal apresentada a droga. Alex e Patrícia, em primeiro momento negaram que tivessem tentado se livrar do entorpecente.

Além disso a polícia acredita que provavelmente Alex tenha jogado também uma porção de crack no vaso e dado descarga para se desfazer da droga.

Foi encontrado também dinheiro em cédulas nacional que estavam em cima de uma cômoda no quarto do casal, num total de R$ 1.1103,00 divididos em várias cédulas, além de moedas que totalizaram trinta e três reais, sendo ao todo R$1.136.00.

O delegado Anézio Rosa de Andrade determinou ainda a apreensão de um celular de Alex, marca LG, cor preta e uma televisão da marca AOC, de cor preta, tela plana, de 42 polegadas, vez que Alex e Patrícia não apresentaram comprovação lícita deste objeto.

Alex confessou que tentou se desfazer da droga que foi apreendida no terreno vizinho e Patrícia disse que a droga é sua. Sobre o dinheiro que havia na casa o casal não soube explicar a procedência.

O cão da equipe do Canil de Dourados apontou o banheiro da casa, onde a maconha ia ser descartada e o crack que foi jogado no vaso, bem como uma sapateira onde o cão se mostrou bastante ansioso, provavelmente onde o crack estava escondido.

Todos os objetos apreendidos, assim como Alex e Patrícia foram conduzidos para a delegacia para os procedimentos cabíveis.