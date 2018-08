Corumbá SIG fecha "boca" no Centro América e prende homem que distribuía drogas na região

Jean Paulo Batista Borges (41), conhecido pelo apelido de “Fino” foi preso por volta das 17h20 de quarta-feira (29) por equipe do SIG – Setor de Investigações Gerais da Polícia Civil de Corumbá. Foi durante cumprimento de mandado de busca e apreensão expedido pela 2ª Vara Criminal de Corumbá na residência dele, situada na rua Barão de Melgaço, bairro Centro América.

Jean era acusado, através de inúmeras denúncias recebidas pelo SIG pelo WhatsApp, por tráfico de entorpecentes. Os policiais passaram a monitorar a casa de “Fino” e constataram além do intenso movimento no local, o comércio de drogas praticado pelo investigado.

Foi possível identificar que “Fino” era fornecedor de outras "bocas" na região, utilizando-se de uma motocicleta preta. Com base em minucioso relatório policial apresentado, o delegado titular do SIG, Rodrigo Blonkowski representou pela busca e apreensão e o mandado foi expedido pelo Poder Judiciário.

Durante as buscas no imóvel, os policiais encontraram duas porções grandes de cocaína (uma pesando 10 gramas e outra 13,3 gramas); uma balança de precisão; papel para embrulho; tesouras; o valor de R$ 2.910 provavelmente oriundos da venda de entorpecentes; dois aparelhos celulares e a motocicleta supostamente utilizada para realizar entregas. Jean foi preso e levado juntamente com a droga e demais objetos para o SIG.