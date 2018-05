'Crime suspeito' Sob a luz do dia quadrilha armada invade indústria e leva R$ 35 mil ""Cadê o dinheiro que você trouxe", disse um dos criminosos"

Foto: Arquivo/MS Notícias

A polícia investiga a ação de quatro bandidos em motocicletas e carro que invadiram uma indústria e levaram R$ 35 mil em dinheiro. O caso aconteceu por volta das 16h30 de ontem, segunda-feira (7), na Rua Principal 1 do Indubrasil, em Campo Grande.

Segundo o boletim de ocorrência, o filho de um dos sócios contou que, por volta das 16h30, o motorista havia acabado de chegar à sede da empresa com o malote de dinheiro para pagamento dos funcionários, quando homens em duas motocicletas YBR, sendo uma roxa e a outra prata, seguidos de um Chevrolet Agile preto, pararam em frente ao prédio.

Armado, um dos homens com capacete desceu de uma das motos, entrou correndo e perguntando ao motorista: "Cadê o dinheiro que você trouxe". O assaltante, então, entrou no escritório, onde já havia começado os pagamentos dos funcionários, roubou o malote cheio de dinheiro, saiu correndo e entrou no Agile.

Pelo menos quatro criminosos participaram da ação. A indústria tem cerca de 40 funcionários. Não há informação se o grupo foi identificado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) do Centro.