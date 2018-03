Sob socos e chutes ladrÃµes roubam carro de mulher usando arma de brinquedo

Taveirópolis Sob socos e chutes ladrões roubam carro de mulher usando arma de brinquedo 'A mulher reagiu e descobriu que a arma do criminoso era falsa'

Mulher de 41 anos foi agredida a chutes e socos por bandidos armados com arma de brinquedo durante roubo de carro, por volta das 20h de ontem, segunda-feira (12), na Avenida Prefeito Lúdio Martins Coelho, na região do Bairro Taveirópolis, em Campo Grande.

Conforme boletim de ocorrência, a vítima contou que conduzia o veículo pela via, quando parou para pedir informações foi surpreendida por três homens em um veículo de cor prata que freou bruscamente.

Os criminosos, então, desceram do carro e um deles com a arma em punho foi em direção a vítima exigindo que saísse do automóvel. Enquanto isso os outros comparsas passaram a empurrar e mandar ir embora a testemunha que passava informação à mulher.

Durante a ação, a vítima reagiu e segurou na arma do autor, que desmontou porque era de plástico. A mulher foi agredida a chutes e socos. O trio entrou no carro e arrancou. A vítima ainda tentou impedir o roubo, mas foi arrastada por alguns metros até cair no asfalto.

Ainda não há informação se os suspeitos foram presos e o veículo localizado. O caso foi registrado na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) da Vila Piratininga.