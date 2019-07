NOVA ANDRADINA Sobrinho confessa estupro e assassinato de tia degolada com faca de cortar pão Lúcia foi encontrada na cozinha de sua casa, ela tinha roupas abaixadas e corte no pescoço

Mateus foi preso e confessou o crime Foto: Divulgação/PC

Mateus Nucci, de 23 anos, foi preso em flagrante nessa quinta-feira (25), em Nova Andradina, interior de Mato Grosso do Sul. Ele é suspeito de matar sua tia, Lúcia Maria Bezerra dos Santos, de 64 anos, degolada com uma faca de cortão pão em casa no município.

Conforme a polícia, o jovem confessou a autoria do crime, e disse ter matado a tia após ser reconhecido em uma invasão a casa da vítima. O suspeito foi preso por policiais da Seção de Atendimento à Mulher (SIG), em conjunto com a Delegacia de Atendimento à Mulher (Deam).

Lúcia foi encontrada na cozinha de sua casa, ela tinha roupas abaixadas e corte no pescoço. A polícia suspeita que a mulher foi vítima de violência sexual.

Em depoimento à investigadores, o suspeito revelou que teria consumido bebida alcóolica na data do crime, quinta-feira (18).

Na ocasião, após invadir casa da tia, o suspeito disse ter sido ameaçado ao ser reconhecido pela vítima. “Mateus, vou contar para sua mãe o que você está fazendo”. Na sequência, com medo do sobrinho, Lúcia teria pego uma faca de serra, o suspeito disse ter se adiantado e com a mesma faca matou a tia.



Faca usada no crime foi apreendida pela polícia. Foto: Divulgação/Polícia Civil.

Ainda segundo depoimento, o jovem teria fugido após o crime. De moto, foi para um município vizinho, ele também disse ter jogado a arma no crime no córrego Umbaracá. Mateus já tinha passagem por furto e tentativa de estupro. (Com informações do site Jornal da Nova).