Socialite viÃºva de ex-sÃ³cio do Copa Palace Ã© flagrada furtando loja de bolsas

RJ Socialite viúva de ex-sócio do Copa Palace é flagrada furtando loja de bolsas Maria Helena Guinle será indiciada por furto qualificado

Foto: Reprodução

Maria Helena Guinle, ex-mulher de Jorginho Guinle (ex-sócio do Copacabana Palace), foi flagrada por câmeras de segurança furtando uma loja de bolsas e acessórios do Barra Shopping. Nas imagens, Maria Helena aparece pegando uma bolsa em uma das prateleiras do estabelecimento e colocando o produto dentro da sacola da loja que ela utilizou para carregar outra bolsa que já havia comprado na mesma loja e precisava realizar um reparo.

Procurada, ela disse se tratar de um mal entendido: "Acontece que a bolsa que eu havia comprado veio com defeito. Eu levei a bolsa na loja para reparo e a vendedora me deu até 30 dias para receber uma nova. Eu disse tudo bem e que iria escolher outra, porque eu ia sair naquele dia para uma festa e precisaria da bolsa. Ela disse tudo bem. Então eu peguei uma bolsa que eu gostei do mesmo preço, coloquei dentro da minha bolsa e fui embora. Eu não tenho o menor interesse em furtar uma bolsa de R$ 199. Eu ganho R$ 10 mil de pensão por mês e não tenho essa necessidade. Eu vou entrar com uma ação indenizatória contra a loja", concluiu a socialite.

Nesta quarta-feira. Maria Helena Guinle foi intimada a prestar esclarecimentos na 16ª DP da Barra da Tijuca, e posteriormente foi liberada. Ela será indiciada por furto qualificado.