Lama Asfáltica Sócio de filho do ex-governador André Puccinelli ganha liberdade Decisão partiu do STJ

João Paulo Calves será solto por decisão do STJ Foto: Reprodução/Facebook

A ministra Laurita Vaz, relatora 6º da turma do Superior Tribunal de Justiça (STJ), concedeu nesta terça-feira (23) medida liminar para libertar João Paulo Calves, advogado e ex-sócio de André Puccinelli Júnior, filho do ex-governador de Mato Grosso do Sul André Puccinelli, no Instituto Ícone. Os três estão presos desde o dia 20 de julho.

De acordo com a Operação Lama Asfáltica da Polícia Federal (PF), a empresa era usada para lavagem de dinheiro de corrupção.

O recurso em habeas corpus com pedido para que aguardem o julgamento em liberdade foi feito pelos advogados de defesa para os três envolvidos. Porém, a juíza só autorizou a soltura imediata de João Paulo. Os outros pedidos ainda passam por análise no STJ.