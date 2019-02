RIO VERDE Socorro demora meia hora para atender acidente grave em município de MS Vítimas capotaram Uno na MS-247

A vítima é funcionária pública Foto: Reprodução/Edição MS

Mulher identificada apenas como Francisca, ficou gravemente ferida após capotar um Fiat Uno na MS-427 na tarde deste domingo (10), em Rio Verde. Segundo o site Edição MS, a vítima é funcionária pública e estava com seu marido no veículo, ela teve corte profundo na cabeça e foi socorrida meia hora após o acidente, em estado grave.

Francisca foi levada ao Hospital Municipal de Rio Verde, onde foi estabilizada, e logo em sequência, devido a gravidade dos ferimentos, foi encaminhada à um hospital em Campo Grande.

A demora nos atendimentos e falta de uma unidade do Corpo de Bombeiros, ou mesmo do Serviço de Atendimento de Urgência (Samu), é preocupação constante dessa cidade, no interior do Estado.

conforme testemunhas, no domingo, o socorro chegou a demorar meia hora.

Ainda segundo a população de Rio Verde, falta de articulação política de vereadores e prefeitura, bem como desinteresse do executivo estadual estão interligados, à não implementação da unidade de socorro rápido no município.