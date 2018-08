Jardim Tijuca Soldado do Exército é preso acusado de estuprar menina de 13 anos "Não sou viado. Se a mulher passar na minha janela, eu pego mesmo", disse o acusado

Foto: Reprodução/Campo Grande News

Um soldado do Exército de 22 anos foi preso sob suspeita de estuprar uma adolescente de 13 anos, por volta das 22h30 do último sábado (4). O caso aconteceu em um condomínio, no Jardim Tijuca, em Campo Grande.

Na manhã de hoje, o rapaz passou por audiência de custódia na Justiça e foi liberado após pagar fiança arbitrada pelo juiz no valor de 3 salários mínimos, o equivalente a R$ 2.862. Ele vai responder em liberdade ao processo por estupro de vulnerável.

Conforme a Polícia Civil, a mãe da vítima contou que saiu para comprar pizza, enquanto a filha foi até o apartamento da avó, que fica no mesmo bloco. Como estava demorando a chegar, a mulher foi atrás e encontrou o suspeito beijando a garota e passando a mão na coxa dela. A mãe, então, mandou que o rapaz a soltasse.

Questionado sobre a situação, o suspeito disse: Não sou viado. Se a mulher passar na minha janela, eu pego mesmo. A menina contou foi agarrada pelo autor e prensada contra a parede. O fato foi registrado na Deam (Delegacia Especializada de Atendimento à Mulher).

Fonte: Campo Grande News.