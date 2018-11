Três Lagoas Suposta briga em bar seria motivo de assassinato a facadas em MS Os dois teriam entrado em lutra corporal, momento em que o suspeito armado com uma faca golpeou a vítima por três vezes

Alessandro Leopoldino (40), foi morto a golpes de faca, na madrugada do domingo (11), em Três Lagoas, distante 338 quilômetros de Campo Grande. O principal suspeito pelo crime, Alexssandro Coimbra Correia, 29 anos, está foragido.

Dea acordo com sites locais, uma testemunha relatou à polícia que, a vítima e o suspeito, brigaram em um bar, localizado na Rua Egídio Thomé, no Bairro Vila Alegre. O motivo do desentendimento não foi informado. Informações do site HojeMais.

Ainda conforme relato da testemunha, Alessandro voltava para a casa e ao perceber que estava sendo seguido por Alexssandro se apossou de uma enxada. Os dois lutaram, momento em que o suspeito armado com uma faca golpeou a vítima por três vezes. O Samu (Serviço de Atendimento Móvel de Urgência) foi acionado, mas nada pôde fazer. Alessandro não resistiu e morreu no local.