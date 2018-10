'Phishing' Suposto e-mail da Justiça Eleitoral instala vírus para roubo de dados Trata-se de um e-mail falso enviado a usuários do e-mail

Foto: Folha - Uol

Um e-mail com falso remetente da Justiça Eleitoral tenta fisgar eleitores na internet esta semana com uma convocação para um treinamento obrigatório de mesários. “O sr. (a) foi convocado para trabalhar nas eleições gerais de 2018”, diz o texto, que determina que a pessoa compareça ao “salão principal do fórum da cidade”.

O e-mail sugere que a vítima faça download de um formulário anexo caso não possa ir ao treinamento. O arquivo é malicioso e, segundo especialistas, instala um vírus que pode roubar dados bancários de usuários de Windows.

A fraude pede que as vítimas preencham um formulário, a ser enviado até esta quarta-feira (24). Em tom de urgência -comum de golpes na internet -a mensagem diz que o comparecimento sem justificativa acarretará no cancelamento do título de eleitor e na suspensão do CPF.

Pessoas com programas de antivírus instalados no computador ou no dispositivo móvel não conseguem abrir o arquivo. Quem não está seguro, entretanto, automaticamente instala um programa malicioso no aparelho ao clicar no anexo.

“Malwares similares a esse costumam ser do tipo RAT (Remote Access Trojan). Ele monitora quando o usuário acessa seu banco pela internet e, quando a vítima faz o login, o criminoso rouba os dados bancários, podendo acessar a máquina da vítima remotamente e fazer operações bancárias”, diz Emilio Simoni, diretor do dfndr lab, laboratório de cibersegurança da empresa PSafe.

Usuários que recebem esse email devem evitar clicar em qualquer área da correspondência e deletá-la.

O phishing

Técnica que busca “pescar” vítimas com mensagens falsas para que estas cliquem em links ou baixem arquivos – pode ser evitado pela análise do remetente (o que está escrito depois do @) e por características como grafia incorreta.

Nesse caso, o endereço eletrônico não é a Justiça Eleitoral, mas uma série de números e letras aleatórias, e o conteúdo tem erros de português.

Criminosos já usaram o nome da Justiça Eleitoral em outras ocasiões, comunicando sobre o cancelamento do título eleitoral ou solicitando a atualização dos dados cadastrais.

A Justiça Eleitoral não envia emails para comunicar o cancelamento de títulos. Somente os tribunais regionais eleitorais do Rio Grande do Sul, de Goiás e Santa Catarina usam e-mail para recrutar mesários, “mediante prévia e específica autorização do convocado”, informa o Tribunal Superior Eleitoral.