Primeiro Comando da Capital Suposto integrante do PCC é preso no Paraguai Bismag Santos Figueiredo foi preso após operação conjunta entre autoridades paraguaias e brasileiras

O Ministério do Interior do Paraguai anunciou a prisão de Bismag Santos Figueiredo, de 32 anos, acusado no Brasil de transgredir a Lei Migratória, além de possuir mandato de prisão por tráfico de drogas e por fazer parte do Primeiro Comando da Capital (PCC).

Segundo o Uol, a detenção ocorreu no domingo (23) na cidade de Capitán Bado, no norte do país, após uma operação fruto de parceria entre autoridades paraguaias e brasileiras.