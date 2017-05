Primeiro Comando da Capital Supostos integrantes do PCC são presos na fronteira

Supostos membros do PCC (Primeiro Comando da Capital) são presos na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.Os mesmos foram identificados como, Diego Vieira Dos Santos, Allan Gabrecht Dos Santos, Laurindo de Sousa Neto, Luís Antônio Varela Da Silva, David Timóteo Ferreira, que se encontravam acompanhados de dois paraguaios identificados como, Félix David Sánchez Escobar y Marcelo Gayoso, em uma residência situada na rua Felix Perez Cardozo e Bernardino Caballero no bairro Reis Católicos na cidade de Pedro Juan Caballero, onde na tarde de quarta feira (03) foram presos durante um operativo da Policia Nacional do Paraguai, onde os agentes policiais apreenderam droga e fuzil Amis da marca Anderson, fuzil AK 47 e munição entre outras evidencia que os mesmos mantinham na luxuosa residência na cidade paraguaia de Pedro Juan Caballero na fronteira com Ponta Porã.

Segundo o promotor de justiça, Samuel Valdez, os brasileiros poderiam ser integrantes do perigoso grupo criminoso Primeiro Comando da Capital, segundo os agentes da Divisão de Homicidios, os brasileiros, estaria tentando se instalar na região de fronteira a fim de comandar todo o operativo de cultivo a venda e transporte de drogas assim como comandar o trafico de armas e outros ilícitos desde esta parte da fronteira as grandes capitais brasileiras.