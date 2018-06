"Assentamento São Gabriel" Suspeita de assassinato e tentativa de latrocínio dupla é presa no Pantanal "Segundo a Polícia Civil, R.C era temido na região e, por isso, as pessoas só aceitavam colaborar com as investigações sob total condição de anonimato"

Foto: Reprodução Após oito meses de investigações, o Setor de Investigação da 1ª Delegacia de Polícia de Corumbá prendeu dois homens suspeitos de homicídio e tentativa de latrocínio. A dupla foi detida na entrada do distrito de Albuquerque, na BR-262. Ambos também são investigados por incêndios em residências na zona rural. Os dois são suspeitos da morte de Jarbas Alves Barbosa, em 30 de outubro de 2017, no Assentamento São Gabriel e da tentativa de latrocínio em Albuquerque contra um caseiro de uma propriedade, que foi alvejado por dois disparos de arma de fogo. Do local, eles roubaram munições, celulares, espingarda e outros objetos. Segundo a Polícia Civil, R.C era temido na região e, por isso, as pessoas só aceitavam colaborar com as investigações sob total condição de anonimato. Em março deste ano, uma informação do GOI (Grupode Investigações e Operações) da Polícia Civil contribuiu nas investigações, pois um terceiro integrante da quadrilha foi preso em Campo Grande. Com a prisão dos dois autores, a Polícia Civil de Corumbá afirmou que intensificará as investigações para coibir crimes contra a vida. O delegado Pablo Gabriel, que coordenou as diligências disse “que as investigações de homicídios serão intensificadas e novas prisões serão efetuadas em breve”. Fonte: *por Danielle Valentim