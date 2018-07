'Namorada' Suspeita de matar aposentado e esconder corpo no freezer é presa Ela estaria frequentando a casa da vítima antes do sumiço

Foto: Thiago de Souza

Polícia Civil de Aquidauana prendeu, nesta quarta-feira (4), em Campo Grande, uma mulher suspeita de ter matado o idoso Wanderley de Souza, de 73 anos, e escondido o corpo em um freezer na casa dele. As equipes estão se deslocando à Capital para buscá-la e devem retornar no fim da noite.

Segundo o site O Pantaneiro, ela seria de Anastácio e estava frequentado a residência da vítima nos últimos dias.

A análise da perícia apontou que a vítima foi atingida por cinco golpes de faca no tórax e duas no pescoço. Segundo a Polícia Civil, Wanderley tinha sido visto pela última vez em março, quando falou para o vizinho vigiar sua propriedade, pois iria viajar por alguns dias. No domingo, o vizinho foi vistoriar o imóvel para ver se estava tudo em ordem, e se deparou com manchas de sangue e com o freezer entreaberto com o corpo dentro.

No mesmo instante, a testemunha acionou as autoridades. O freezer foi lacrado e encaminhado pela Polícia Civil ao Instituto Médico Legal (IML) de Aquidauana no mesmo dia, onde foi descongelado. Somente na segunda-feira foi submetido a laudo necroscópico, que detectou os ferimentos por arma branca.