BONITO Suspeito de assassinar Major a facadas é preso no interior Militar e a esposa estavam a passeio no município

Paulo Settervall, de 57 anos, também já foi professor do Colégio Militar de Campo Grande. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal

Paulo Setterval, de 57 anos, foi morto a facadas por volta das 21h30 deste domingo (14), em frente a um hotel no município de Bonito.

A vítima era Major da reserva do Exército, foi econtrado morto na calçada em frente ao hotel onde estava hospetado. Um suspeito foi preso pela Polícia Civil. “Pessoas disseram que tinham visto o homem alterado e com uma faca na mãos, nas proximidades”, relatou o delegado Gustavo Henriques Barros, ao site Campo Grande News.

Na casa do suspeito foram encontradas roupas queimadas. O hotel não quis se pronunciar. Na rede social a esposa da vítima disse que a vida do esposo foi abreviada abruptamente por um meliante. O casal estava em Bonito a passeio.

O corpo do major está no Instituto de Medicina e Odontologia Legal (IMOL) de Dourados e só deve ser liverado no período da tarde para velório e sepultamento em Campo Grande.

Paulo Settervall foi um dos oficiais que participou ativamente da criação do Colégio Militar de Campo Grande, em 1997. Natural de São Paulo, durante mais de 10 anos atuou como professor de Matemática da instituição e chegou a ocupar o cargo de chefe da Seção de Ensino do Colégio.