TIROTEIO Suspeito de atirar contra vascainos no Piratinga é cabo da PM Homem se apresentou nessa manhã à 5ª Delegacia da Polícia Civil na Capital

Câmeras mostram confusão em frente à conveniência, em Campo Grande Foto: Reprodução/monitoramento

Na manhã de hoje (18), um policial militar foi até à 5ª Delegacia de Polícia Civil de Campo Grande, onde se apresentou, após câmeras de segurança flagrar um homem disparando tiros contra torcedores vascainos na madrugada da última segunda-feira (16), em frente a uma conveniência, na Vila Piratininga, o suspeito seria o tal policial militar, que é cabo da PM.

À Polícia Civil, o suspeito, que não teve o nome divulgado, alegou legítima defesa. O dono da conveniência disse que uma briga começou em um ponto de ônibus próximo e seguiu para frente do seu comércio.

Para apontar o suspeito, a PC, coletou imagens de câmeras de segurança da conveniência que mostram diversas pessoas em frente ao comércio e um homem atirando e dando coronhadas em outro. Ambos saem do ângulo da filmagem e no chão ficam manchas de sangue.

De acordo com a polícia, a briga envolveu torcedores da Força Jovem do Vasco da Gama e da Pavilhão 9, do Corinthians. Em meio à confusão houve os disparos. As vítimas foram socorridas para a Santa Casa.