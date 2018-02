Dourados Suspeito de atirar em mulher durante assalto é preso

Foto: Osvaldo Duarte

Policiais militares da Rádio Patrulha prenderam na tarde desta quinta-feira (22/2) em Dourados, Rafael Fernandes, 20, o ‘Dunha’, morador no bairro Estrela Porã. Ele foi reconhecido por testemunhas como autor do roubo que terminou com Helen Juliana da Silva Villalba, 22, baleada na barriga.

De acordo com as informações da polícia, os militares seguiram a informação de uma testemunha que levou a equipe até uma casa na rua projetada C, mesmo bairro onde morava mulher de 47 anos que indicou uma construção onde o suspeito estaria.

No local ele foi encontrado e encaminhado à Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) onde acabou reconhecido por testemunhas.

Rafael nega ter cometido o crime e informou na delegacia que estava trabalhando no momento do fato, porém, com relato das pessoas que presenciaram a ação e afirmaram ter sido ele o autor.

O homem acabou autuado em flagrante pelo roubo e a tentativa de homicídio.

Após a detenção do rapaz, o caso fica agora a cargo do SIG (Setor de Investigações Gerais) da Polícia Civil que trabalha para encontrar a arma usada e um suposto comparsa.