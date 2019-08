"DIABO LOIRO" Suspeito de estuprar criança de 7 anos e matar mentiu à polícia Pai encontrou filha morta ao lado da mãe nessa quinta-feira (1º) em Sonora

O "Diabo Loiro" Foto: Reprodução

Aparecido Donizete Celestiano, de 63 anos, conhecido como “Diabo Loiro”, foi preso nessa sexta-feira (02), pela Polícia Militar do município de Sonora, no interior de Mato Grosso do Sul. O homem é suspeito de matar a enteada de 7 anos, após estupra-la. Conforme a polícia criança foi encontrada morta ao lado da mãe, Carla Simões da Silva, na tarde de ontem, a mulher disse que não viu o que aconteceu pois apagou após misturar remédios com cerveja, e ao acordar se deparou a tragédia.

O suspeito, já foi acusado no passado de outro estupro contra menor. O pai da menina foi quem encontrou o corpo da menor, ao não conseguir contato através do telefone, ele foi até casa, onde encontrou a ex-mulher dopada e sua filha morta.

“Diabo Loiro” foi preso, mas disse que a mãe havia dado várias doses de remédio para a criança, com isso a jovem morreu. Mas após o corpo da criança ser encaminhado ao Instituto Médico Legal (IML), foi constatado morte por asfixia e ainda foram encontrados sinais de violência sexual. Levado à delegacia o suspeito responderá por homicídio duplamente qualificado