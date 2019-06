FOI PRESO Suspeito de executar médico tem 22 anos e pode ter matado mais dois na fronteira Polícia prendeu ontem (25) jovem suspeito de ser pistoleiro em Pedro Juan Caballero

O médico Jose Centurión foi morto por pistoleiro no dia 11 deste mês em Pedro Juan Foto: Divulgação

Maurício Miguel Recalde Arguello, de 22 anos, foi preso na noite de ontem (25), ele é suspeito de ter assassinado o médico Jose Marcial Centurión, de 50 anos, no dia 11 desse mês, em Pedro Juan Caballero, próximo a Ponta Porã (MS). A polícia suspeita que Maurício atuava como pistoleiro na fronteira, ele também pode ter sido autor de pelo menos outros dois homicídios na região.

Segundo o comissário Nelson Alderete, chefe da investigação na Polícia Nacional do Paraguai, do departamento de Amambay, os indícios apontam que o jovem matou o médico, que desenvolvia práticas de Cirurgião plástico na fronteira, ele foi morto a tiros dentro do carro, enquanto deixava o plantão em prédio público de Pedro Juan Caballero.

Alderete contou que Maurício é apontado como executor de Rodrigo Maldonado Fernandez, de 26 anos, executado no sábado (17). Rodrigo era apontado como assaltante de caminhonetes na fronteira e foi morto a tiros dentro de um açougue em Pedro Juan Caballero.

No momento de sua prisão, Mauricio usava as mesmas roupas utilizadas no dia em que o médico foi morto, segundo imagens das Câmeras de segurança do local. O suspeito esperou por várias horas até que o médico saísse do trabalho para matá-lo. Outra característica é que o suspeito preso ontem é canhoto, assim como o pistoleiro que matou Centurión.

Uma testemunha levou a polícia a encontrar Maurício. Essa, presenciou o momento em que Maurício foi contratado para matar Maldonado, conforme Aderete, a testemunha revelou que o contratado recebeu uma arma e cerca de R$ 2,5 mil em dinheiro para matar.

Conforme a Polícia Nacional do Paraguai, Maldonado estava em uma lista de pessoas a serem mortas na fronteira, assim como outros três homens encontrados mortos em 7 de abril na Colônia Aceite'i, em Pedro Juan Caballero.

Um dos mortos foi o suboficial da Polícia Nacional, Pedro Yanel Barua Acosta, 35, também suspeito de roubo de caminhonetes.

*Fonte: Helio Freitas, de Dourados