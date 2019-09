CAMPO GRANDE Suspeito de fornecer drogas aos bares e boates do Centro, homem é preso escondido em banheiro Apontado como traficante pela polícia, o homem de 30 anos foi preso em um bar no Centro

Produtos encontrados na casa do traficante Foto: Divulgação

Foi preso pela Polícia Militar, um suspeito de 30 anos, apontado como principal fornecedor de drogas aos bares e boates do centro de Campo Grande. O homem que não teve identidade revelada, foi preso escondido em um banheiro de bar, na noite de ontem (03), com ele foram apreendidos arma e R$ 4 mil em espécie.

O suspeito foi pego em um bar na rua Barão do Rio Branco, o homem foi avistado no bar quando rapidamente entrou no estabelecimento e se trancou no banheiro. Além de arma e dinheiro, atrás do vaso sanitário foi encontrado uma porção de droga.

Os militares foram até a casa do homem, onde foram encontrados papelotes d cocaína, três tabletes de maconha e 34 comprimidos de esctasy, além de balança de precisão.

O suspeito foi preso e encaminhado à Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac) do Centro.