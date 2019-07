Policia Suspeito de homicídio no Aero Rancho era ameaçado há um mês Ameaças tiveram início após discussão entre vítima e autor

Delegado João Reis Belo mostra arma do crime Foto: Leonardo de França

O suspeito de matar Frank Johnny de Oliveira Rios , 25 anos, disse que vinha sendo ameaçado pela vítima há cerca de um mês, após discussão. O rapaz de 18 anos se apresentou na 5ª Delegacia de Polícia Civil na semana passada, acompanhado do advogado. Ele prestou esclarecimentos, foi ouvido e liberado.

De acordo com o delegado João Reis Belo, responsável pelo inquérito, o autor entregou a arma usada no crime. O revólver calibre 38 foi adquirido por R$ 1.500 no Nova Lima, conforme o suspeito, para se proteger, já que vinha sofrendo ameaças.

Ele relatou ao delegado que logo que a vítima deixou a Colônia Penal Agroindustrial da Gameleira, onde cumpria pena em regime semiaberto, os dois se desentenderam um mês antes do crime. “Ele não falou o motivo da discussão, mas disse que desde então, passou a ser ameaçado”, explicou Reis.

Os relatos são de que Frank passava quase que diariamente em frente à casa do suspeito, proferindo ameaças e sempre fazendo menção de estar armado. Até mesmo um vídeo com ameaças de morte foram compartilhados no WhatsApp e entregues à Polícia Civil. No dia 28 de junho, Frank passou na frente da residência de moto, parou na esquina e voltou.

O suspeito disse que a vítima parecia estar armada e, por este motivo, sacou o revólver e atirou cinco vezes. Quatro dos disparos atingiram Frank no ombro esquerdo, lado direito do tórax e rosto. Ele não resistiu e morreu.

Após o crime, o rapaz fugiu e se apresentou, alegando que agiu para se defender. A vítima tinha passagens desde menor por roubo e tentativa de homicídio. Quando adulto, tinha passagens por posse de arma de fogo e roubo.