Fronteira Suspeito de integrar quadrilha de roubos de camionete é morto com 21 tiros "Com apenas 19 anos, foi a morto a tiros de pistola 9mm"

Com apenas 19 anos, um rapaz suspeito de participar de uma quadrilha especializada em roubos de camionetes em Ponta Porã, distante 443 quilômetros de Campo Grande, foi a morto a tiros de pistola 9mm. O crime aconteceu na noite da quarta-feira (8), em Pedro Juan Caballero, no Paraguai.

de acordo com informações do site Porã News, Carlos Manuel Arguello Cuevas, que estava em frente a casa da namorada, no bairro Guarani, foi atingido por pelo menos 21 disparos. Testemunhas relataram que os tiros partiram de pistoleiros em uma camionete.

"Carlinhos", como era conhecido, possuía diversas passagens pela polícia e havia deixado há poucos dias o presídio local, conforme informou agentes da Polícia Nacional do país vizinho. A participação do jovem em roubos de camionetes no Brasil vinha sendo investigada.