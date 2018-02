Três Lagoas Suspeito de matar carvoeiro em fazenda é preso pela Polícia Civil Homem de 64 anos é apontado como assassino de Claudemir Caetano, morto a facada

A Polícia Civil de Três Lagoas prendeu em Água Clara, José Francisco Dias, 64, suspeito de esfaquear e matar o carvoeiro Claudemir Caetano, 50 anos, no dia 8 de fevereiro. O crime aconteceu em uma propriedade rural três-lagoense, na divisa entre os municípios, onde a vítima trabalhava.

A prisão de Dias foi decretada pela Justiça e ele foi detido na noite desta segunda-feira (19).

Segundo a ocorrência, policiais foram até Água Clara e detiveram o suspeito e apreenderam, possivelmente, a arma utilizada no crime. Ele teria confessado ter assassinado o carvoeiro.

Questionado sobre a motivação do crime, José Francisco disse que trabalha na carvoaria há cerca de seis meses e que a vítima sempre que se embriagava, causava confusão com todos os funcionários. Isto também teria acontecido no dia do crime, o que irritou José Francisco, que desferiu golpe de faca em Claudemir.

A vítima chegou a ser socorrida ao hospital local e transferida para o Hospital Auxiliadora, onde morreu.

José Francisco foi levado à 1º Delegacia de Polícia, onde permanece à disposição da Justiça.

Segundo informou o delegado que investiga o caso, Ailton Pereira de Freitas, "este ano foram registrados cinco homicídios dolosos em Três Lagoas, sendo que todos foram esclarecidos pela polícia".