Três Lagoas Suspeito de matar irmão a facadas é preso caminhando por rodovia em SP "Durante a briga, Messias teria golpeado a vítima três vezes"

Suspeito sendo preso por militares do Estado de São Paulo Foto: Reprodução/PMSP

Messias Gonçalves do Santos, de 35 anos, foi preso pela PMR (Polícia Militar Rodoviária) do Estado de São Paulo, andando a pé pela rodovia SP-300. Ele é suspeito de matar o irmão, Claro Gonçalves dos Santos Filho, de 31 anos, a facadas. O crime aconteceu no último sábado (26), no município de Três Lagoas - distante 338 quilômetros da Capital.

De acordo com informações do site JP News, Messias teria confessado aos policiais a autoria do crime. A prisão aconteceu no km 646 da rodovia, na entrada do município de Andradina (SP), após testemunhas informarem sua localização.

O suspeito foi encaminhado para Delegacia de Polícia e, em seguida, levado para Três Lagoas.

Caso

Para a polícia, a mãe de Claro - que presenciou o crime - afirmou que o filho havia acabado de chegar de uma pescaria quando uma discussão com o irmão teve início. Durante a briga, Messias teria golpeado a vítima três vezes.

Ele fugiu em seguida, levando a faca usada no crime, enquanto o irmão foi socorrido pela família. Segundo o boletim de ocorrência, Claro sofreu perfurações no peito, na região do tórax, próxima ao pescoço, e na axila. Ele ainda teve um pequeno corte na região da costela.

Equipes da Polícia Militar haviam realizado buscas pela região, mas não encontraram o suspeito. O caso foi registrado como homicídio simples, na Depac (Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário) Três Lagoas.