JARDIM MONUMENTO Suspeito de tráfico morre durante troca de tiros com a polícia PM acabou baleado no ombro

Foto: Marina Pacheco

Leônidas Barbosa, de 43 anos, morreu durante troca de tiros com a Polícia Militar na tarde deste domingo (19) no Jardim Monumento, em Campo Grande. Um PM foi baleado durante o suposto confronto.

Segundo o site Campo Grande News, o delegado, Leandro da Costa Lacerda, da Delegacia de Pronto Atendimento Comunitário (Depac), da Vila Piratininga, informou ter recebido denúncia anônima, sobre a venda de drogas em uma casa na Avenida Osvaldo Aranha.

A Polícia Militar foi até a casa, além de Leônidas, estava no local Alex Dias Bonardo, de 33 anos. Conforme a polícia, a equipe foi recebida a tiros, efetuados por Leônidas.

Um policial acabou atingido no ombro, na reação a polícia teria baleado na perna e tórax de Leônidas, que morreu no local. Aléx teria conseguido fugir no momento do tiroteio, mas depois foi pego em meio a uma mata nas proximidades. Na casa dos suspeitos foram encontrados dez quilos de maconha, uma pistola .380 e um revólver calibre 38.

Leônidas já tinha passagem pela polícia por tráfico de drogas. O caso foi registrado na Depac da Vila Piratininga.