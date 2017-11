Suspeitos de aplicarem 'boa noite, Cinderela' para roubarem caminhonete são presos Casal foi preso em Maracaju, quando tentava levar caminhonete de empresário para o Paraguai e terceira envolvida foi detida em Campo Grande.

Foto: Osvaldo Nóbrega/TV Morena

Duas mulheres, que seriam garotas de programa, com 25 e 27 anos, e um homem, de 26 anos, foram presos pela Polícia Civil, suspeitos de aplicarem o golpe do “boa noite, Cinderela”, em um empresário de Campo Grande para roubarem a caminhonete dele e levá-la para o Paraguai. A “encomenda” do veículo teria partido de um detento do presídio de Segurança Máxima da capital, de acordo com informações preliminares dos policiais.

Segundo o apurado pela polícia, a vítima tem 57 anos, é empresário do segmento de revenda de veículos de luxo e teria caído no golpe após conhecer uma mulher de 25 anos em uma boate na avenida dos Cafezais, na região sul da cidade, na madrugada de sábado (4). Os dois foram para a casa dele, onde ela teria colocado um sonífero em sua bebida. Com a vítima dormindo, a mulher teria chamado a outra garota de programa, de 27 anos, e o homem de 26 anos.

Os três roubaram a caminhonete do empresário, três relógios de marcas famosas e ainda o aparelho celular da vítima. No sábado à tarde, por volta das 16h, o homem e a mulher de 27 anos foram presos pela Polícia Militar Rodoviária Estadual (PMRv), na rodovia MS-164, no distrito de Vista Alegre, em Maracaju, quando tentavam levar a caminhonete roubada para o Paraguai.

O casal foi preso porque o empresário já havia acionado a polícia em razão do roubo. Com os dados do veículo a caminhonete foi identificada no posto de fiscalização. Os dois suspeitos foram levados para a delegacia de Policia Civil do município, onde confessaram o crime e revelaram a participação da outra envolvida.