CORUMBÁ Suspeitos de furtar Amarok entram em motel e depois tentam fugir sem pagar Homens usaram os quartos e queriam fugir sem

Três homens e duas mulheres são suspeitos de tentarem fugir de um motel, após o uso na madrugada desta segunda-feira (18), por volta das 2h35 em Corumbá. Policiais da Força Tática foram até o local após uma funcionária do estabecimento ligar dizendo que três homens estariam tentando fugir do local em uma caminhonete Amarok. Esta que conforme uma testemunha teria sido furtada.

Segundo o site, Diário Corumbaense, Os homens teriam entrado no motel na noite ainda do domingo (17), na ocasião, solicitaram dois quartos, após usarem os cômodos, os homens então teriam deixado as mulheres dormindo, foram até a recepção e tentaram fugir sem pagar, sendo impedidos pela funcioária, que após acionar a polícia, alertou os "clientes". Com receio de serem presos, os homens acabaram pagando a conta e fugindo do local.

Alguns minutos depois, um homem chegou ao local dizendo ser o dono da caminhonete Amarok, alegando que os homens teriam pego seu veículo e não informaram aonde iriam.