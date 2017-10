Coxim Suspeitos de transportar droga avaliada em mais de R$ 2 milhões são presos

Dois moradores de Coxim, suspeitos de tráfico de drogas, foram presos nos primeiros minutos desta terça-feira (24), no rio Taquari, em Coxim, por uma equipe da PMA (Polícia Militar Ambiental), que trabalhavam em parceria com Polícia Civil.

A prisão aconteceu nas imediações da praça do Flutuante, no perímetro urbano de Coxim. A Polícia Civil já tinha informação de que eles usariam o rio para chegar à Coxim e ficou monitorando as águas que trazem até a cidade.

Ronaldo Silva Andrade, de 53 anos, o Ronaldo Pitu, Marcos Charles Monteiro Batista, de 31 anos, o Charlin, estavam num barco de alumínio, equipado com motor, vários galões de combustíveis e coletes, que poderiam ser usados numa emergência, caso precisassem cair no rio para fugir da polícia, mas não

tiveram tempo de efetuar a fuga

.

Os dois são apontados como as pessoas que abandonaram um GM Celta, com placas de Coxim, recheado de drogas, na noite do último sábado (21), no quilometro 9 da MS-428 em Ladário.

Segundo a polícia, o carro ocupado pela dupla foi abordado pela Polícia Militar, mas, quando os policiais pediram para abrir o porta-malas, o motorista deu início à fuga.

A Polícia Civil também já sabe quem é o dono do veículo e investiga se ele tem participação no crime.

Eles foram acompanhados e acabaram colidindo numa cerca. A dupla teve que fugir a pé, pois os pneus do carro estouraram, deixando 98 quilos de pasta base de cocaína e quatro quilos de cocaína. Dentro do veículo a polícia encontrou a Carteira de Trabalho de Pitu. O carro e a droga foram entregues à Polícia Civil de Corumbá.

A delegada titular do 1º Distrito Policial, Silvia Elaine Girardi dos Santos Menck, que trabalhou junto com o delegado Gustavo Mussi, acredita que essa droga seria embarcada para ser trazida a Coxim, considerado corredor para o tráfico de drogas.

Silvia explica que Coxim é um ponto estratégico para a distribuição de entorpecentes as regiões centro-oeste e norte do Brasil. Entretanto, a delegada avisa que as polícias, tanto Civil quanto Militar, estão atentas a qualquer ação do tráfico de drogas para coibir essa prática.

“Trabalhamos em conjunto com as polícias de todo Mato Grosso do Sul, trocando informações, para que aqueles que pratiquem o tráfico sejam presos, independente da região”, enfatizou a delegada.